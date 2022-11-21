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    ANKARA SU KESİNTİSİ! Sular ne zaman gelecek? ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama 21 Kasım 2022

    ASKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Peki Ankara’da hangi bölgelerde sular kesildi? İşte 21 Kasım 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…
    • 21.11.2022 - 09:20
    • Güncelleme : 21.11.2022 - 09:24
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    ANKARA SU KESİNTİSİ! Sular ne zaman gelecek? ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama 21 Kasım 2022

    ASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

    Ankara’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleler ASKİ tarafından duyuruldu.

    Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise “Ankara’da sular ne zaman gelecek? Hangi bölgelerde su kesintisi yaşanıyor?” sorusunu sormaya başladı. İşte 21 Kasım 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…

    Ankara’da su kesintisi yaşayan bölgeler

    Bala İlçesi Afşar Mahallesi genelinde 21 Kasım 2022 Pazartesi günü saat 08:15 ile 12:30 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.

    Kazan İlçesi Saray Mahallesi Gimat Caddesi ve bağlı sokaklarda 21 Kasım 2022 Pazartesi günü saat 09:00 ile 11:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.

    ASKİ ARIZA SORGULAMA

    ANKARA SU KESİNTİSİ! Sular ne zaman gelecek? ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama 21 Kasım 2022 #1


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