Haberler

Yaşam Haberleri

ANKARA SU KESİNTİSİ! Sular ne zaman gelecek? ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama 21 Kasım 2022

ANKARA SU KESİNTİSİ! Sular ne zaman gelecek? ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama 21 Kasım 2022

ASKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Peki Ankara’da hangi bölgelerde sular kesildi? İşte 21 Kasım 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…