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    Ankara su kesintisi yaşayacak ilçeler! 1 Ocak 2023 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    ASKİ Genel Müdürlüğü bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Vatandaşlar önlem alabilmek için su kesintisi yaşayacak ilçeleri araştırıyor. İşte 1 Ocak 2023 ASKİ arıza sorgulama...
    • 01.01.2023 - 09:08
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    Ankara su kesintisi yaşayacak ilçeler! 1 Ocak 2023 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    ASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

    Ankara’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleler ASKİ tarafından duyuruldu.

    Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise “Ankara’da sular ne zaman gelecek? Hangi bölgelerde su kesintisi yaşanıyor?” sorusunu sormaya başladı. İşte 1 Ocak 2023 su kesintisi ve arıza sorgulama…

    Ankara’da su kesintisi yaşayan bölgeler

    Sincan İlçesi İstiklal Mahallesi, Gazi Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesi’nde 1 Ocak 2023 Pazar günü saat 07:00 ile 17:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.

    ASKİ SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA

    Ankara su kesintisi yaşayacak ilçeler! 1 Ocak 2023 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama #1


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