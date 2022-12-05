Petrol
86.19
0.72%
Euro
19.6497
0.10%
Dolar
18.6368
0.01%
Altın
1.079
0.23%
Borsa
4962
0.00%
Bitcoin
327.452
1.55%
BTXN Coin
5.45
0.18%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C

    Ankara su kesintisi yaşayacak ilçeler! 5 Aralık 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    ASKİ Genel Müdürlüğü bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Vatandaşlar önlem alabilmek için su kesintilerini araştırıyor. İşte 5 Aralık 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…
    • 05.12.2022 - 10:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ankara su kesintisi yaşayacak ilçeler! 5 Aralık 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    ASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

    Ankara’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleler ASKİ tarafından duyuruldu.

    Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise “Ankara’da sular ne zaman gelecek? Hangi bölgelerde su kesintisi yaşanıyor?” sorusunu sormaya başladı. İşte 5 Aralık 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…

    Ankara’da su kesintisi yaşayan bölgeler

    Gölbaşı İlçesi Oğulbey ve Örencik Mahallelerinde 5 Aralık 2022 Pazartesi günü saat 08:00 ile 17:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.

    Çankaya İlçesi Çayyolu Mahallesi, Koru Mahallesi, Ankaralılar Caddesi, Ümit Mahallesi bir kısmında 5 Aralık 2022 Pazartesi günü saat 09:05 ile 14:30 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.

    Çubuk İlçesi Y.Beyazıt Mahallesi Konut Sokak ve Ağrı Sokak civarında 5 Aralık 2022 Pazartesi günü saat 09:20 ile 14:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.

    ASKİ SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA

    Ankara su kesintisi yaşayacak ilçeler! 5 Aralık 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama #1


    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor
    Advertorial

    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor

    OK kelimesinin tarihçesi nedir
    Tarih

    OK kelimesinin tarihçesi nedir

    Samsun'da merdivenlerden düşen kadının kafatası yarıldı
    3. Sayfa

    Samsun'da merdivenlerden düşen kadının kafatası yarıldı

    Görüş Bildir