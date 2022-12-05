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- Ankara su kesintisi yaşayacak ilçeler! 5 Aralık 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama
Ankara su kesintisi yaşayacak ilçeler! 5 Aralık 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama
- 05.12.2022 - 10:20
ASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.
Ankara’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleler ASKİ tarafından duyuruldu.
Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise “Ankara’da sular ne zaman gelecek? Hangi bölgelerde su kesintisi yaşanıyor?” sorusunu sormaya başladı. İşte 5 Aralık 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…
Ankara’da su kesintisi yaşayan bölgeler
Gölbaşı İlçesi Oğulbey ve Örencik Mahallelerinde 5 Aralık 2022 Pazartesi günü saat 08:00 ile 17:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.
Çankaya İlçesi Çayyolu Mahallesi, Koru Mahallesi, Ankaralılar Caddesi, Ümit Mahallesi bir kısmında 5 Aralık 2022 Pazartesi günü saat 09:05 ile 14:30 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.
Çubuk İlçesi Y.Beyazıt Mahallesi Konut Sokak ve Ağrı Sokak civarında 5 Aralık 2022 Pazartesi günü saat 09:20 ile 14:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.
ASKİ SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA