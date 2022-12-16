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    Ankara su kesintisi yaşayacak ilçeler hangileri? 16 Aralık 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    ASKİ Genel Müdürlüğü bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Vatandaşlar önlem alabilmek için su kesintisi yaşayacak ilçeleri araştırıyor. İşte 16 Aralık 2022 ASKİ arıza sorgulama...
    • 16.12.2022 - 10:13
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    Ankara su kesintisi yaşayacak ilçeler hangileri? 16 Aralık 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    ASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

    Ankara’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleler ASKİ tarafından duyuruldu.

    Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise “Ankara’da sular ne zaman gelecek? Hangi bölgelerde su kesintisi yaşanıyor?” sorusunu sormaya başladı. İşte 16 Aralık 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…

    Ankara’da su kesintisi yaşayan bölgeler

    Bala İlçesi Çiğdemli Mahallesi, Afşar Mahallesi, Yaylalıözü Mahallesi, Hanburun Mahallesi, Yeniyapançarsak Mahallesi, Karahamzalı Mahallesi, Yeniyapanşehli Mahallesi, Üçem Mahallesi, Büyük boyalık Mahallesi, Küçükboyalık Mahallesi civarında 16 Aralık 2022 Cuma günü saat 13:00 ile 17 Aralık 2022 Cumartesi 08:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.

    Çubuk İlçesi Atatürk Mahallesi Alim Sokak 16 Aralık 2022 Cuma günü saat 08:30 ile 13:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.

    Keçiören İlçesi Karşıyaka Mahallesi 16 Aralık 2022 Cuma günü saat 09:45 ile 12:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.

    ASKİ SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA

    Ankara su kesintisi yaşayacak ilçeler hangileri? 16 Aralık 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama #1


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