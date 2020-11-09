Ankara'da 10 Kasım'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Valilik, 10 Kasım anma programları dolayısıyla trafiğe kapatılacak yolları açıkladı.

Ankara Valiliği, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82'nci yıl dönümü nedeniyle 10 Kasım Salı günü düzenlenecek anma törenlerine ilişkin açıklama yaptı.

Valilik, anma programları kapsamında, yarın Başkent'te bazı yolların trafiğe kapatılacağını bildirdi.

10 KASIM'DA TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR

Açıklamaya göre, Başkent'te saat 06.30'dan itibaren; Kazım Karabekir Caddesi, GMK Bulvarı, Dögol Caddesi, Anıt Caddesi, Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi ve Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile açılan cadde ve sokaklar çift yönlü olarak programlar sona erene kadar araç trafiğine kapatılacak.

VATANDAŞLARA UYARI

Açıklamada ayrıca, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için trafiğe kapanacak yolların durumunu dikkate almaları ve toplu taşıma araçlarını kullanmalarının faydalı olacağı belirtildi.