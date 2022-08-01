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    Ankara'da 10 metrelik ağaç dalı, nüfus müdürlüğüne devrildi

    Ankara Çankaya'da 10 metre uzunluğundaki ağaç dalı, İlçe Nüfus Müdürlüğü binasının üzerine devrildi. Olayda yaralanan olmazken, tabela zarar gördü.
    • 01.08.2022 - 17:14
    • Güncelleme : 01.08.2022 - 17:28
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    Ankara'da 10 metrelik ağaç dalı, nüfus müdürlüğüne devrildi

    Öğle saatlerinde Ankara'nın Çankaya ilçesi Bayındır 1 Sokak'ta meydana gelen olayda, yol kenarındaki akasyanın yaklaşık 10 metrelik dalı, İlçe Nüfus Müdürlüğü'nün üzerine devrildi.

    Bu sırada yoldan geçenler de panik yaşadı. Ağaç dalının devrilme anı ise iş merkezinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Yaralanan olmadı

    İhbarla bölgeye gelen belediye ekipleri, ağaç dalını kaldırdı. Yaralanan olmazken, nüfus müdürlüğünün tabelası hasar gördü.

    "Burası yoğun bir sokak amam sıkıntı yok çok şükür"

    Bölge esnafından Levent Sümbül, DHA'ya yaptığı açıklamasında"Bir çatlama sesi duyarak dışarı çıktım. Ağaç yaşlı bir ağaç olduğu için kırılmış, nüfus müdürlüğünün üstüne düşmüş. İnsanlar vardı sokakta. Nüfus müdürlüğünün üzerine düştüğü için yaralanan olmadı. Belediye zaten ağacı kaldırdı. Burası yoğun bir sokak ama sıkıntı yok çok şükür." dedi.

    Ankara'da 10 metrelik ağaç dalı, nüfus müdürlüğüne devrildi VİDEO

    Ankara da 10 metrelik ağaç dalı, nüfus müdürlüğüne devrildi #1

    Ankara da 10 metrelik ağaç dalı, nüfus müdürlüğüne devrildi #2

    Ankara da 10 metrelik ağaç dalı, nüfus müdürlüğüne devrildi #3

    Ankara da 10 metrelik ağaç dalı, nüfus müdürlüğüne devrildi #4

    Ankara da 10 metrelik ağaç dalı, nüfus müdürlüğüne devrildi #5

    Ankara da 10 metrelik ağaç dalı, nüfus müdürlüğüne devrildi #6

    Ankara da 10 metrelik ağaç dalı, nüfus müdürlüğüne devrildi #7


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