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    Ankara'da 31 adet tarihi eser ele geçirildi

    Ankara'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 31 adet tarihi eser ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
    • DHA
    • 01.10.2021 - 19:14
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    Ankara'da 31 adet tarihi eser ele geçirildi

    Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki Dibecik Mahallesi'nde tarihi eser sattığı belirlenen U.A. ve S.D., jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

    31 ADET TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ

    Şüphelilerin üzerinde ve evinde yapılan aramada; 1 adet metal kadın heykeli, 1 adet metal çelenk, 24 adet sikke,1 adet kuş heykeli, 1 adet delikli taş obje, 1 adet metal zil ve 2 adet muhtelif metal obje olmak üzere 31 adet tarihi eser ele geçirildi.

    Tarihi eserlerin Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne teslim edileceği öğrenildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

    Ankara da 31 adet tarihi eser ele geçirildi #1

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