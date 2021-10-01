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- Ankara'da 31 adet tarihi eser ele geçirildi
Ankara'da 31 adet tarihi eser ele geçirildi
Ankara'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 31 adet tarihi eser ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
- DHA
- 01.10.2021 - 19:14
Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki Dibecik Mahallesi'nde tarihi eser sattığı belirlenen U.A. ve S.D., jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.
31 ADET TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilerin üzerinde ve evinde yapılan aramada; 1 adet metal kadın heykeli, 1 adet metal çelenk, 24 adet sikke,1 adet kuş heykeli, 1 adet delikli taş obje, 1 adet metal zil ve 2 adet muhtelif metal obje olmak üzere 31 adet tarihi eser ele geçirildi.
Tarihi eserlerin Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne teslim edileceği öğrenildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.