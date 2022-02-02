Ankara'da 6 yaşındaki çocuk Eymir Gölü'nde paten yaptı

Buz pateni sporcusu olan minik Umay, buzla kaplanan göl üzerinde hünerlerini sergiledi.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yaşayan Yeliz-Kerem Dağıstan çiftinin 4 yaşındaki kızları Umay, Türkiye Buz Pateni Federasyonunca düzenlenen 'Artistik Buz Pateni Ümitler Türkiye Şampiyonası' D-2 kategorisinde 3'üncü oldu.

Kısa sürede yakaladığı başarı ile dikkat çeken Umay, Ankara'da dondurucu soğukta buz tutan Eymir Gölü üzerinde gösteri yaptı.

BALIKLARIN ÜZERİNDE KAYDI

Umay'ın gösterisi büyük ilgi gördü.

1'inci sınıf öğrencisi Umay, buz tutan göl üzerinde kayarken kendisini özgür hissettiğini belirterek "Balıklar altımda yüzerken ben üstlerinde kayıyorum. Rüya gibi, çok güzel. Daha büyük bir gölde de kaymak isterim. Aileme gölde kaymak istediğimi söyleyince henüz tehlikeli olduğunu ve daha çok donunca kayabileceğimi söylediler. Bütün yaz gölün donmasını bekledim. Bu kış çok güzeldi, her yer bembeyaz pamuk gibiydi ben de kaydım." dedi.

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