Uzun yıllardır sebze yetiştiriciliği yaparak geçimini sağlayan İzzet Amca, çalışma azmiyle çevresindekilerin takdirini topluyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Güldarpı Mahallesi'nde yaşayan ve 74 yaşındaki İzzet Erdemir, 30 yıl önce sebze yetiştiriciliğine başladı.

Hem yetiştirdiği sebze türleriyle hem de yetiştirme yöntemleriyle ilçede örnek olan Erdemir, yaklaşık 200 dönüm tarlada marul, ıspanak, soğan, domates, salatalık, kabak, biber gibi sebze üretimi yapıyor.

Ankara'da 74 yaşındaki adam, çalışma azmiyle örnek oluyor VİDEO

AZMİYLE ÖRNEK OLUYOR

İlerleyen yaşına rağmen çalışma azmiyle çevresindekilerin takdirini toplayan Erdemir, 40 kişiye de istihdam sağlıyor.

Erdemir, marketlerin taleplerine göre sebze yetiştirdiğini belirterek, "Hala günlük mevsimine göre 5-6 kamyon sebze gönderiyorum. İlçede birçok kişi benden örnek alarak sebze yetiştirmeye başladı. İnsanlara örnek olmak ve faydalı olmak güzel bir şey." dedi.

"'OLMAZ' DEDİLER AZMETTİM"

Çalışmanın yaşı olmadığını söyleyen Erdemir, "Türkiye'nin her yerinden sebze ve meyve alıp sattım. Zaman zaman nakliyede olsun ürün kalitesinde olsun sorunlar yaşanıyordu. Ben de bu sebzeler neden Çubuk'ta yetiştirilmiyor diye düşündüm ve 30 yıl önce sebze yetiştirmeye karar verdim. O zamana kadar Çubuk'ta ticari anlamda hiç sebze yetiştirilmiyordu. Daha çok buğday ve pancar yetiştirilirdi. 'Yakın çevremdekiler olmaz.' dedi ama azmettim ve o günden bugüne sebze yetiştiriyorum." diye konuştu.

"SEVEREK YAPARSAN HİÇBİR ŞEY ZOR DEĞİLDİR"

İşini severek yaptığını belirten Erdemir, "Severek ve isteyerek yaparsan hiçbir şey zor değil. Ben öyle yaptığım için bu yaşıma kadar zorlanmadım. Ben 74 yaşındayım, hala mücadeleye devam ediyorum." ifadelerini kullandı.