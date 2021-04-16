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    Ankara'da aracın motorundan yavru kediler çıktı

    Ankara'da park halindeki otomobilin motor kısmına girdikten sonra tekrar çıkamayan 2 yavru kedi kurtarıldı.
    • DHA
    • 16.04.2021 - 11:49
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    Ankara'da aracın motorundan yavru kediler çıktı

    Ankara'da yaşayan Ertan Eryılmaz, otomobilini çalıştırıp hareket ettikten bir süre sonra motor kısmından kedi sesi geldiğini fark etti.

    Otomobili kenara çekip, motor kapağını açan Yılmaz, sesini duyduğu kediyi bulunduğu yerden çıkaramadı.

    Yılmaz, bunun üzerine aracını yaklaşık 10 kilometre ileride bulunan ekspertize götürdü.

    MOTOR KAPAĞINI SÖKTÜ

    Otomobil, burada lifte kaldırılarak kontrol edildi. Ekspertiz uzmanı Bekir Kılıç, aracın motor alt muhafaza kapağını sökünce 2 yavru kedi ile karşılaştı.

    Sıkıştıkları yerden çıkarılan yavru kedilere, su ve süt verildi. Ertan Eryılmaz, kedileri aracının motor kısmına girdiği yere götürerek bıraktı.

    motor kedi

    motor kedi

    motor kedi

    motor kedi

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