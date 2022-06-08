Petrol
121.24
0.56%
Euro
18.4231
2.50%
Dolar
17.1065
2.10%
Altın
1.02
2.32%
Borsa
2626
-0.84%
Bitcoin
523.944
4.98%
BTXN Coin
11.20
-0.70%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 24 C

    Ankara'da aracından bardakla su boşaltan sürücü konuştu

    Dün Ankara'da yaşanan selde aracı ile suya gömülen ve içeriye dolan suyu çaresizce bardakla dışarı atan sürücü İrem Kuru, o anları anlattı.
    • 08.06.2022 - 17:04
    • Güncelleme : 08.06.2022 - 17:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ankara'da aracından bardakla su boşaltan sürücü konuştu

    Ankara dün sağanak yağmura teslim oldu.

    Öğle saatlerinde etkisini gösteren kuvvetli yağış nedeniyle bazı okul binaları, iş yerleri ve caddeler su altında kaldı, araçlarında mahsur kalan sürücüler itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

    Bardakla su boşalttığı anlar gündem oldu

    Başkent'te yağış bugün de etkisini sürdürürken, dün caddenin su altında kalması nedeniyle seyir halindeyken aracında mahsur kalan İrem Kuru'nun suya gömülen otomobilinden bardakla su boşaltırken objektiflere takılan görüntüsü, sosyal medyada en çok paylaşılan videolardan oldu.

    Kuru, yaşadığı korku dolu anları AA muhabiriyle paylaştı.

    Ankara da aracından bardakla su boşaltan sürücü konuştu #1

    "Bir anda her yer göl oldu"

    Aydınlıkevler tarafına gitmeye çalıştığını ve olayın 5 dakika içinde gerçekleştiğini belirten Kuru, şöyle konuştu:

    "Kırmızı ışıkta durdum, bir anda her yer göl oldu. Hiçbir araba devam edemedi. Durduktan yaklaşık 6-7 dakika sonra da arabanın içi su almaya başladı. Çok panik olduk. Ne yapacağımızı bilemedik. Kapılar önce açılmadı. Motor kendini kapattı. Sağdan soldan bir şeyler diyenler oldu, hiçbir yetkiliye de ulaşamadığımız için kendi çabalarımızla çıkarak kenarda suların çekilmesini bekledik."

    Ankara da aracından bardakla su boşaltan sürücü konuştu #2

    "Bardak da işe yaramaz oldu"

    Arabadan bardakla su boşalttığı görüntülere ilişkin de Kuru, "Orada elimizin altındaki tek şeydi bardak. Sular girmeye başladığında ilk etapta bardakla müdahale edebildik. Bardakla boşaltmaya başlamıştık sonradan iş çığrından çıktı, bardak da işe yaramaz oldu." dedi.

    Ankara da aracından bardakla su boşaltan sürücü konuştu #3

    "Ne yapacağımızı bilemedik"

    Araçta iki de iş arkadaşı olduğunu, bir arkadaşlarının kapısı açılmadığı için camdan çıktığını, kendilerinin de kapı açıldıktan sonra çıkabildiğini aktaran Kuru, "Arkadaşlarımızla birbirimizi telkin edemedik. Paniğimizi kontrol edemedik. Ne yapacağımızı, nasıl çıkacağımızı, kimi arayacağımızı şaşırdık. 155, 112 gibi neresi varsa aramaya çalıştık ama ihbar sayısı fazla olduğu için ulaşamadık. Kendi kendimizi motive etmeye çalıştık. İlk defa böyle bir şey başımıza geldiği için de ne yapacağımızı bilemedik." ifadelerini kullandı.

    Arabanın sigorta işlemleri için tutanak ve rapor alınması gerektiğini, bu nedenle karakola geldiğini dile getiren Kuru, çalışamaz durumda olduğu için büyük ihtimalle aracının hurdaya çıkacağını sözlerine ekledi.

    Ankara da aracından bardakla su boşaltan sürücü konuştu #4

    Ankara da aracından bardakla su boşaltan sürücü konuştu #5


    İlginizi Çekebilir

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor
    Btcrobo

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor

    İstanbul'da iş adamı dolandırıcılara 10 milyon TL kaptırdı
    3. Sayfa

    İstanbul'da iş adamı dolandırıcılara 10 milyon TL kaptırdı

    Seyfetullah Söylemez için kırmızı bülten çıkarıldı
    3. Sayfa

    Seyfetullah Söylemez için kırmızı bülten çıkarıldı

    Görüş Bildir