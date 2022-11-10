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    Ankara'da Atatürk'ün nadir bilinen 133 fotoğrafı sergilendi

    Mustafa Kemal Atatürk'ün ailesi ve sosyal hayatına ilişkin 133 fotoğrafı, hayat hikayesinin anlatıldığı 'Selanik'ten Anıtkabir'e Gazi Mustafa Kemal Atatürk' isimli sergide gösterildi.
    • 10.11.2022 - 17:17
    • Güncelleme : 10.11.2022 - 17:40
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    Ankara'da Atatürk'ün nadir bilinen 133 fotoğrafı sergilendi

    Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün nadir bilinen fotoğrafları ortaya çıktı...

    Atatürk, vefatının 84'üncü yıl dönümünde 81 ilde saygı ve minnetle anıldı.

    7'den 77'ye her yaştan vatandaşın katıldığı anma törenlerinde duygusal anlar yaşandı.

    Fotoğraf sergisi açıldı

    Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde farklı bir etkinlik düzenlendi.

    Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayat hikayesinin anlatıldığı 'Selanik'ten Anıtkabir'e Gazi Mustafa Kemal Atatürk' isimli fotoğraf sergisi açıldı.

    Ankara da Atatürk ün nadir bilinen 133 fotoğrafı sergilendi #1

    133 fotoğraf sergide yerini aldı

    Atatürk'ün nadir bilinen fotoğrafları da burada sergilendi.

    Fotoğraflar arasında daha çok Ata'nın ailesi ve sosyal hayatına ilişkin 133 fotoğrafı yer aldı.

    Ankara'da Atatürk'ün nadir bilinen 133 fotoğrafı sergilendi VİDEO

    Ankara da Atatürk ün nadir bilinen 133 fotoğrafı sergilendi #2

    Kasım ayı boyunca açık olacak

    Sergide, Atatürk'ün Yeniçeri kıyafeti ile baloda çekildiği fotoğraf dikkat çekti.

    Yine sergide, Atatürk'ün eşi Latife Hanım ile yaptığı ziyaretler ve gençlik döneminde Libya, Şam ile Balkanlar'da çekilmiş fotoğrafları bulunuyor.

    Sergi, kasım ayı sonuna kadar ziyaretçilere açık olacak.

    DHA'nın aktarımına göre; ayrıca sergideki fotoğraflar kitap haline getirilerek basıldı.

    Ankara da Atatürk ün nadir bilinen 133 fotoğrafı sergilendi #3

    Ankara da Atatürk ün nadir bilinen 133 fotoğrafı sergilendi #4

    Ankara da Atatürk ün nadir bilinen 133 fotoğrafı sergilendi #5

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