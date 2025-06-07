Ankara'da bayramın ikinci gününde kurban pazarlarındaki yoğunluk sürüyor

AA

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde kesimhane ve kurban pazarlarında yoğunluğun devam ettiği illerden birisi de Ankara oldu.

Dün bayram namazının ardından başlayan kurban kesimleri, bugün de kentin farklı noktalarındaki kesim alanlarında sürdü.

KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SATIŞLARI DEVAM EDİYOR

Yenimahalle Yakacık Kurbanlık Satış ve Kesim Alanı'nda büyükbaş hayvanların büyük oranda tükendiği, küçükbaş hayvan satışlarının ise devam ettiği görüldü.

KESİMLER SÜRÜYOR

Kurbanlıklarını kesim için belirlenen alana getiren vatandaşlar, kasaplara vekalet vererek işlemlerini gerçekleştirdi.

Bazı vatandaşlar ise yoğunluk nedeniyle gölgelik alanlarda ya da uygun buldukları boş noktalarda kurban kesimi yaptı.