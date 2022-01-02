Ankara'da seyir halinde olduklarına aldırış etmeden dakikalarca cep telefonuyla ilgilenip sigara içen dolmuş şoförleri, bir yolcunun kamerasına yansıdı.

Sıhhiye-Etimesgut-Bağlıca ve Sıhhiye-Aktepe güzergâhlarında meydana gelen olayda, bir yolcu bindiği minibüsün iki ayrı şoförünü cep telefonuyla görüntüledi.

BİR ELİNDE TELEFON, BİR ELİNDE SİGARAYLA DOLMUŞ SÜRDÜ

Görüntülerde, iki ayrı dolmuş şoförünün seyir halindeyken cep telefonunu elinden düşürmediği görüldü.

Şoförler kimi zaman cep telefonu ile oynadı, kimi zaman da sigara içti.

Ankara'da bazı dolmuş şoförlerinin rahat tavırları dikkat çekti VİDEO

