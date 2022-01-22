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- Ankara'da beklenen kar yağışı başladı
Ankara'da beklenen kar yağışı başladı
Birkaç gün boyunca etkili olması beklenen kar yağışı sabah saatlerinde başladı.
- DHA
- 22.01.2022 - 07:54
Türkiye'yi saran karlı hava Ankara'ya da ulaştı.
Başkent'te akşam saatlerinde başlayan yağmur ve yer yer karla karışık yağmur, sabahın ilk saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.
KISA SİREDE YOLLARI KAR TUTTU
Kentin yüksek kesimlerine lapa lapa yağan kar, kısa sürede zeminde tuttu.
Ara sokaklar karla kaplandı. Sürücüler yollarda güçlükle ilerledi.