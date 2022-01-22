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    Ankara'da beklenen kar yağışı başladı

    Birkaç gün boyunca etkili olması beklenen kar yağışı sabah saatlerinde başladı.
    • DHA
    • 22.01.2022 - 07:54
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    Ankara'da beklenen kar yağışı başladı

    Türkiye'yi saran karlı hava Ankara'ya da ulaştı.

    Başkent'te akşam saatlerinde başlayan yağmur ve yer yer karla karışık yağmur, sabahın ilk saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

    KISA SİREDE YOLLARI KAR TUTTU

    Kentin yüksek kesimlerine lapa lapa yağan kar, kısa sürede zeminde tuttu.

    Ara sokaklar karla kaplandı. Sürücüler yollarda güçlükle ilerledi.

    Ankara da beklenen kar yağışı başladı #1

    Ankara da beklenen kar yağışı başladı #2

    Ankara da beklenen kar yağışı başladı #3

    Ankara da beklenen kar yağışı başladı #4


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