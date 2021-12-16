Ankara'da meteoroloji uzmanlarınca yağacağı duyurulan kar, şehrin yüksek kesimlerine yağmaya başladı.

Başkent'te birkaç gündür etkili olan yağmur bu gece yerini kar yağışına bıraktı.

BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANDI

Çankaya ilçesinin yüksek kesimlerinde lapa lapa kar yağışı ile beyaz örtüyle kaplandı. Dikmen semtinde vatandaşlar, kar yağışıyla kendilerini sokağa attı.

4-5 GÜN HAFİF ŞİDDETLİ DEVAM EDECEK

Öte yandan; Ankara'da 4- 5 gün boyunca hafif şiddetli kar yağışları bekleniyor.

Ankara'da beklenen kar yağmaya başladı VİDEO













