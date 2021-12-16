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    Ankara'da beklenen kar yağmaya başladı

    Ankara'da meteoroloji uzmanlarınca yağacağı duyurulan kar, şehrin yüksek kesimlerine yağmaya başladı.
    • DHA
    • 16.12.2021 - 23:12
    • Güncelleme : 16.12.2021 - 23:16
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    Ankara'da beklenen kar yağmaya başladı

    Başkent'te birkaç gündür etkili olan yağmur bu gece yerini kar yağışına bıraktı.

    BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANDI

    Çankaya ilçesinin yüksek kesimlerinde lapa lapa kar yağışı ile beyaz örtüyle kaplandı. Dikmen semtinde vatandaşlar, kar yağışıyla kendilerini sokağa attı.

    4-5 GÜN HAFİF ŞİDDETLİ DEVAM EDECEK

    Öte yandan; Ankara'da 4- 5 gün boyunca hafif şiddetli kar yağışları bekleniyor.

    Ankara'da beklenen kar yağmaya başladı VİDEO

    Ankara da beklenen kar yağmaya başladı #1

    Ankara da beklenen kar yağmaya başladı #2

    Ankara da beklenen kar yağmaya başladı #3

    Ankara da beklenen kar yağmaya başladı #4

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