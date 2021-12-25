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- Ankara'da bir aracın panjuruna yabani şahin sıkıştı
Ankara'da bir aracın panjuruna yabani şahin sıkıştı
Ankara’da bir aracın panjuruna sıkışan yabani şahin, jandarma tarafından kurtarıldı.
- İHA
- 25.12.2021 - 21:53
Ankara Çevre Yolu’nda, park halinde bulunan bir aracın panjuruna sıkışan yabani şahini gören araç sürücüsü ekiplere haber verdi.
SIKIŞTIĞI YERDEN KURTARILDI
Sürücünün yardım talebi üzerine olay yerine gelen Çankaya Jandarma İlçe Komutanlığı ekipleri, sıkışan şahini sıkıştığı panjurdan çıkarıldı.
Yaralı olarak sıkıştığı yerden kurtarılan yabani şahin, Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’ne teslim edildi.