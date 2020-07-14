Ankara'da bir çift düğün arabası olarak kamyonu seçti

Ankara'da bir çift düğün arabası olarak kamyonu seçti

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Kızılcahamam’da nakliyecilik işiyle uğraşan damat, gelin evine süslettiği kamyonuyla gitti.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde evlenecek olan damat nakliyecilikle uğraştığı için kamyonu süsleyip gelin arabası yaptı.

Süslettiği kamyonla gelin evine kız almaya gitti.

AL YAZMALIM

Kamyonunu süsleten ve önüne "Al Yazmalım" yazdıran damat, gelini evinden aldı.

Daha sonra çift, birlikte düğün salonuna kadar kamyonla gitti. Kamyon gelin arabası görenlerin ilgi odağı oldu.