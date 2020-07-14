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    Ankara'da bir çift düğün arabası olarak kamyonu seçti

    Kızılcahamam’da nakliyecilik işiyle uğraşan damat, gelin evine süslettiği kamyonuyla gitti.
    • İHA
    • 14.07.2020 - 03:20
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    Ankara'da bir çift düğün arabası olarak kamyonu seçti

    Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde evlenecek olan damat nakliyecilikle uğraştığı için kamyonu süsleyip gelin arabası yaptı.

    Süslettiği kamyonla gelin evine kız almaya gitti.

    AL YAZMALIM

    Kamyonunu süsleten ve önüne "Al Yazmalım" yazdıran damat, gelini evinden aldı.

    Daha sonra çift, birlikte düğün salonuna kadar kamyonla gitti. Kamyon gelin arabası görenlerin ilgi odağı oldu.

    Ankara'da bir çift düğün arabası olarak kamyonu seçti #1

    Ankara'da bir çift düğün arabası olarak kamyonu seçti #2

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