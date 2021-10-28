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Ankara'da bir grup genç kaçtıkları köpeği halaya aldı

Ankara'da bir grup genç kaçtıkları köpeği halaya aldı

Ankara'da bir grup genç, köpekten halay çekerek kaçtı. Ancak daha sonra köpeği de halaya alan gençlerin görüntüleri, sosyal medyada sıkça paylaşıldı.