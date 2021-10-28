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- Ankara'da bir grup genç kaçtıkları köpeği halaya aldı
Ankara'da bir grup genç kaçtıkları köpeği halaya aldı
Ankara'da bir grup genç, köpekten halay çekerek kaçtı. Ancak daha sonra köpeği de halaya alan gençlerin görüntüleri, sosyal medyada sıkça paylaşıldı.
- İHA
- 28.10.2021 - 23:41
- Güncelleme : 28.10.2021 - 23:52
Sosyal medyada sıkça paylaşılan komik videolara bir yenisi daha eklendi.
HALAY ÇEKEREK KÖPEKTEN KAÇTILAR
26 Eylül tarihinde Ankara'da çekilen görüntüler, izleyenleri güldürmeyi başardı. 5 genç, bir köpeğin havlamasıyla birlikte halay çekerek olay yerinden kaçtı.
KAÇTIKLARI KÖPEĞİ HALAYA DAHİL ETTİLER
Aynı genç grup 24 Ekim tarihinde ise, halay çekerek kaçtıkları köpeği halaya dahil etti. Bu anlar ise izleyenleri gülümsetti.
Sosyal medyada yoğun ilgi gören gençlerin köpekle halayı kısa sürede milyonlarca kişiye ulaştı.
Ankara'da kaçtıkları köpeği halaya aldılar VİDEO