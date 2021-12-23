Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir şahıs elindeki sopayla otomobillere saldırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Gece saatlerinde Ankara’nın Polatlı ilçesine bağlı Şehitlik Mahallesi'ndeki 13 Eylül Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, kimliği belirsiz bir kişi otomobilinden inerek cadde üzerinde bulunan 06 PGU 53 plakalı araca sopayla saldırmaya başladı.

SOPAYLA OTOMOBİLLERE ZARAR VERDİ

Otomobilin camlarını parçalayan ve çeşitli yerlerine zarar veren şahıs daha sonra otomobiline binerek olay yerinden hızla uzaklaştı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

4 araca daha zarar verdi Aynı şahsın 1'i kamyonet olmak üzere toplamda 4 araca daha zarar verdiği öğrenildi. Araç sahiplerinin şikayeti üzerine saldırganın yakalanması için Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Ankara'da bir kişi, sopayla otomobillere saldırdı VİDEO