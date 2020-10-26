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    Ankara'da bir köpek karşıdan karşıya geçmek için ışıkları bekledi

    Çankaya ilçesinde bir sokak köpeğinin vatandaşlarla birlikte yaya geçidinde yeşil ışığının yanmasını beklemesi görüntülendi.
    • İHA
    • 26.10.2020 - 01:09
    • Güncelleme : 26.10.2020 - 01:13
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    Ankara'da bir köpek karşıdan karşıya geçmek için ışıkları bekledi

    Ankara’nın Çankaya ilçesi 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda meydana gelen olayda, sokak köpeğinin yaya geçidinde insanlarla birlikte kırmızı ışıkta bekledi.

    YEŞİL IŞIK YANINCA HAREKET ETTİ

    Bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde köpeğin aklı başında hareketleri herkes tarafından hayranlıkla izlendi.

    Vatandaşlarla birlikte bekleyen sokak köpeği, yayalara yeşil yanınca hareket etti.

    Köpeğin bu hareketleri akıllara, kurallara uymayan insanları getirdi.

    Ankara'da bir köpek karşıdan karşıya geçmek için ışıkları bekledi VİDEO

    Ankara da bir köpek karşıdan karşıya geçmek için ışıkları bekledi #1

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