Ankara'da bisiklet kullanımı yaygınlaştı

Çubuk ilçesinde büyükten küçüğe herkesin bisiklet talep ettiği belirtilirken, bölgedeki yoğunluktan dolayı bisiklet galerisinin açıldığı aktarıldı.

Ankara Çubuk’ta da pandemi ve akaryakıt fiyatlarındaki artışla bisikletlere talep arttı.

Baba mesleği bisiklet tamirciliğini ilçede 20 yıldır sürdüren Emre Çoban (38), pandemiyle birlikte hem bisiklet tamirine hem de bisiklet talebine olan ilginin çok fazla arttığını söyledi.

"7 den 77'ye bisiklete talep arttı"

Daha önceleri ilkbahar ve yaz aylarında çocuk ve gençlerin bisiklet kullandığını anlatan Çoban, "Şimdi 7’iden 77’iye her yaştan bisiklete olan talep arttı. Ayrıca her mevsim bisiklet, motosiklet ve elektrikli bisiklet kullanımı arttı’’ dedi.

Talep yoğunluğundan bisiklet galerisi açıldı

Bisiklet kullanımının yaygınlaşmasının kendileri için yeni fırsatlar oluşturduğunu söyleyen Çoban, gelen taleplere cevap verebilmek için ilçenin ilk bisiklet galerisini açtıklarını kaydetti.

İHA'nın haberine göre, taleplerin daha çok kısa mesafede bisiklet, uzun mesafede de elektrikli bisiklet veya motosiklet olduğunu anlatan Çoban, bu konuda belediyenin yaptığı bisiklet yollarının da teşvik ettiğini ifade etti.

"Spor ve ulaşım için bisiklet tercihi arttı"

Çoban, şunları söyledi:

"Baba mesleğimizi ağabeyimle birlikte sürdürüyoruz. Babam emekli olunca işi biz devraldık. Bu yıla kadar sadece tamir işleri yapıyorduk. Talepler çok gelmeye başlayınca Çubuk’ta bir ilki gerçekleştirerek bisiklet galerisini açtık. Müşterilerimiz artık Ankara merkeze gitmeden istedikleri cins ve özellikte bisikletlerini buradan alabilecekler. İşimizi bir üst seviyeye taşımak için elimizden geleni yapıyoruz. Son zamanda ulaşım ve spor için bisiklet kullanmayı tercih edenlerin sayısı yüzde yüz arttı."