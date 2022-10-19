Ankara'da trafiğe kapatılacak yollar hangileri? 19 Ekim 2022 Ankara'da trafiğe kapatılacak yollar..

Ankara'da bugün gerçekleştirilecek olan Muhtarlar Evi açılışı ve 100 Muhtar Hizmet binasının toplu temel atma töreni nedeniyle bazı yollar, trafiğe kapatılacak.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara'nın Çankaya ilçesinde hizmete açılacak olan ilk Muhtarlar Evi'nin açılış töreni sebebiyle bugün bazı yolların araç trafiğine kapatılacağını açıkladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre şu yollar trafiğe kapatılacak;

Tunalı Hilmi Caddesi arasında kalan kısmı ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı,

Olgunlar Caddesi'nin Atatürk Bulvarı ile Libya Caddesi arasında kalan kısmı ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı,

Konur Sokak'ın Meşrutiyet Caddesi ile Esat Caddesi arasında kalan kısmı ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı,

Karanfil Sokak'ın Meşrutiyet Caddesi ile Esat Caddesi arasında kalan kısmı ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı,

Kızılırmak Caddesi'nin Esat Caddesi ile Becerikli Sokak arasında kalan kısmı ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı,

Binektaşı Sokağı'nın Olgunlar Caddesi ile Hacıyolu Sokak arası arasında kalan kısmı ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı,

Bardacık Sokak'ın Olgunlar Caddesi ile Hacıyolu Sokak arası arasında kalan kısmı ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı,

Büklüm Caddesi'nin Esat Caddesi ile Bilezik Sokak arası arasında kalan kısmı ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı

İhtiyaç duyulması halinde, Atatürk Bulvarı'nın Kuğulu Park ile 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı Kavşak arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü olarak etkinlik sona erene kadar trafiğine kapatılacak.

Yapılan açıklamada, etkinlik bitene kadar araç trafiğine kapanacak yollar ile ilgili vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Metro ve Ankaray gibi toplu taşıma araçlarını kullanmaları istendi.