Ankara'da çöp dolu evden yayılan kötü koku mahalleyi ayağa kaldırdı

Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bulunan bir müstakil evden yayılan kötü koku, mahalle sakinlerini çileden çıkardı.

Mahalle sakinlerinin iddiasına göre, 5-6 yıldır biriken çöpler nedeniyle çevreye yayılan koku halk sağlığını tehdit ediyor.

RUH SAĞLIĞININ YERİNDE OLMADIĞINI ÖNE SÜRDÜLER

Kötü kokudan rahatsız olan komşular, evde yaşayan yaşlı kadının ruh sağlığının yerinde olmadığını ve yaşlı kadının bahçelerine zarar verdiğini ileri sürdü.

Çevredeki komşuların şikayeti üzerine yetkililere başvurduklarını ifade eden mahalle muhtarı Akgül Tabak, hem evin temizlenmesi hem de yaşlı kadının tedavi edilmesi gerektiğini söyledi.

"GELDİĞİMİZDE MANZARA GERÇEKTEN BİZİ ÇOK ŞAŞIRTTI"

Kötü kokudan rahatsız olan mahalle sakinlerinden kendisine defalarca şikayet geldiğini belirten Mustafa Kemal Mahallesi Muhtarı Akgül Tabak, şu sözleri kullandı:

Mahallemizin şikayeti üzerine Derbent Sokak'taki kötü kokan eve geldik. Geldiğimizde manzara gerçekten bizi çok şaşırttı. Ayağımıza poşetler giyerek, maskelerimizi takarak evin çevresine zor girdik.



Kapıya vurduk, kimse açmadı. Mahalle sakinlerimiz burada yaşayan vatandaşımızın aklı dengesi yerinde olmadığını söylüyorlar. Her yerde kötü kokularla, sineklerle, karşılaştık.

"MAHALLE SAKİNLERİMİZ ÇOK ZOR DURUMDA"

Buradaki yaşayan ablamızı bir an önce kontrol altına alınması ve çevrenin temizliğinin yapılması gerektiğini yetkili mercilerimize talep ediyorum.



Sesimizi duyun, gerçekten mahalle sakinlerimiz çok zor durumda. Buranın bir an önce temizlenmesi ve teyzemizin hastanede tedavi edilmesini talep ediyorum.

"ETRAF GÖRDÜĞÜNÜZ GİBİ PİSLİK İÇİNDE"

Çöplük evden yayılan kokudan dolayı camlarını açamadıklarını ve evde yaşayan yaşlı kadının çocuklara saldırdığını belirten mahalle sakinlerinden Hakan Şimşek, şöyle konuştu: