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    Ankara'da dolu yağışı

    Ankara'nın Altındağ ilçesinde başlayan dolu yağışı kurban kesim alanlarını vurdu.
    • 09.07.2022 - 20:28
    • Güncelleme : 09.07.2022 - 20:39
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    Ankara'da dolu yağışı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'da bugün öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.

    Öğleden sonra başlayan hafif yağmur bir anda doluya çevirdi.

    Kurban kesenler zor anlar yaşadı

    Şiddetli yağan dolu kurban kesim alanlarını vurdu.

    Ankara’nın Altındağ ilçesinde başlayan dolu yağışı kurban kesen vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kurbanlıklarını bırakarak kaçan vatandaşlar sığınacak yer bulmaya çalıştı.

    Kentin birçok ilçesinde de yağmur yağışı devam ediyor.

    Ankara'da dolu yağışı VİDEO

    Ankara da dolu yağışı #1

    Ankara da dolu yağışı #2

    Ankara da dolu yağışı #3


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