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    Ankara'da dolunay görsel şölen sundu

    Bu sabah itibarıyla Türkiye'nin çeşitli illerinde beliren dolunay gökyüzünü her zamankinden farklı aydınlattı.
    • AA
    • 22.08.2021 - 09:54
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    Ankara'da dolunay görsel şölen sundu

    Ankara'da da Anıtkabir'i aydınlatan dolunay, görsel şölen oluşturdu.

    Her açıdan farklı ve ilgi çekici bu kareler daha önce yaşanmış olsa da her seferinde görenleri kendisine hayran bırakıyor.

    GÖRSEL ŞÖLEN FOTOĞRAFLANDI

    Görenleri kendisine hayran bırakan bu görsel şölen fotoğraflanarak ölümsüzleştirildi.

    Ankara'da dolunay Anıtkabir'i aydınlattı

    Ankara da dolunay görsel şölen sundu #1

    Ankara da dolunay görsel şölen sundu #2

    Ankara da dolunay görsel şölen sundu #3

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