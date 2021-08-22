Ankara'da dolunay görsel şölen sundu

Bu sabah itibarıyla Türkiye'nin çeşitli illerinde beliren dolunay gökyüzünü her zamankinden farklı aydınlattı.

Ankara'da da Anıtkabir'i aydınlatan dolunay, görsel şölen oluşturdu.

Her açıdan farklı ve ilgi çekici bu kareler daha önce yaşanmış olsa da her seferinde görenleri kendisine hayran bırakıyor.

GÖRSEL ŞÖLEN FOTOĞRAFLANDI

Görenleri kendisine hayran bırakan bu görsel şölen fotoğraflanarak ölümsüzleştirildi.

Ankara'da dolunay Anıtkabir'i aydınlattı