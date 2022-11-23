Petrol
85.67
-3.07%
Euro
19.2328
0.29%
Dolar
18.626
0.11%
Altın
1.039
-0.15%
Borsa
4771
-0.21%
Bitcoin
314.401
2.82%
BTXN Coin
5.92
-0.16%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Hafif yağmur 18 C

    Ankara'da elektrik kesintisi! İlçe ilçe kesinti sorgula...23 KASIM 2O22

    BAŞKENT, kentte yaşanacak olan elektrik kesintilerini paylaştı. Peki Ankara'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 17 Kasım Perşembe Ankara elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..
    • 23.11.2022 - 15:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ankara'da elektrik kesintisi! İlçe ilçe kesinti sorgula...23 KASIM 2O22

    Ankara elektrik tedarik şirketlerinden BAŞKENT, kentin elektrik kesintileriyle ilgileniyor ve duyurusunu yapıyor.

    Ankara'da yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, BAŞKENT internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

    BAŞKENT, 23 Kasım 2022 günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını Ankaralı vatandaşlarla paylaştı.

    Peki, Ankara'da elektrik ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..

    23 Kasım hangi ilçelerde elektrik kesintisi yapılacak?

    BAŞKENT'in internet sitesinde yer alan kesintileri öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

    BAŞKENT ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA


    Bir soluk almaya gelmiştim buraya diyen Sevgi Soysal'ın yarım asra yaklaşan ölümü
    Kitap

    Bir soluk almaya gelmiştim buraya diyen Sevgi Soysal'ın yarım asra yaklaşan ölümü

    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!
    Advertorial

    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!

    Türkiye deprem bölgeleri nereler? İstanbul, Ankara ve İzmir deprem açısından riskli mi?
    Gündem

    Türkiye deprem bölgeleri nereler? İstanbul, Ankara ve İzmir deprem açısından riskli mi?

    Görüş Bildir