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    Ankara'da gençler, otobüsün arkasında patenle seyahat etti

    Ankara'da bir otobüsünün arkasına tutunan patenli gençler tehlikeli şekilde yolculuk yaptı. Gençlerin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • 15.08.2022 - 23:42
    • Güncelleme : 16.08.2022 - 00:28
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    Ankara'da gençler, otobüsün arkasında patenle seyahat etti

    Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir otobüsünün arkasına tutunarak yolda seyreden patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi.

    Otobüsün arkasına takılan patenli gençler trafikte ilerlerken, yaptığı tehlikeli hareketlerle hem kendi canlarını hem de trafiği tehlikeye attılar.

    Tehlikeli yolculuk kamerada

    İHA'da yer alan habere göre, kaskları ve koruyucu kıyafetleri olmayan gençler bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Trafikte sürücüleri zor durumda bırakan gençler kazaya davetiye çıkardı.

    Ankara'da gençler, otobüsün arkasında patenle seyahat etti VİDEO

    Ankara da gençler, otobüsün arkasında patenle seyahat etti #1


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