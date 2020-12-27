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    Ankara'da göçmen çocuklar için saç kesimi etkinliği

    Mülteciler ve Sığınmacılarla Yardımlaşma Dayanışma ve Destekleme Derneği, koronavirüs salgını sebebiyle birçok hizmetten mahrum kalan göçmen çocuklar için saç kesimi etkinliği düzenlendi.
    • AA
    • 27.12.2020 - 05:49
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    Ankara'da göçmen çocuklar için saç kesimi etkinliği

    Mülteciler ve Sığınmacılarla Yardımlaşma Dayanışma ve Destekleme Derneği'nden yapılan açıklamada, salgın döneminde çok şeyden mahrum kalan göçmenlere yönelik kendi ortamlarında etkinlikler düzenlenmesine gayret edildiği belirtilerek, mültecilerin tüm dünyanın evlere kapandığı bu dönemde adeta gözleri kapıda gönüllüleri bekledikleri bildirildi.

    İMKANI OLMAYAN AİLELERİN ÇOCUKLARI TIRAŞ EDİLDİ

    MSYD gönüllüleri ile yeni yıl dolayısıyla kuaföre gidecek imkanı olmayan ailelerin evlerinde ziyaret edilerek kız ve erkek çocuklarının saçlarının kesildiği kaydedilen açıklamada, çocukların bu vesileyle güzel bir gün geçirdikleri ifade edildi.

    Ankara'da göçmen çocuklar için saç kesimi etkinliği-Foto Galeri

    Ankara da göçmen çocuklar için saç kesimi etkinliği #1

    Ankara da göçmen çocuklar için saç kesimi etkinliği #2

    Ankara da göçmen çocuklar için saç kesimi etkinliği #3

    Ankara da göçmen çocuklar için saç kesimi etkinliği #4

    Ankara da göçmen çocuklar için saç kesimi etkinliği #5

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