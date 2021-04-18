Ankara'da, boşanma aşamasında olduğu eşine karşı koruma tedbiri kararı bulunan L.S., 4 aylık bebeğini görmesi için tanınan görüş saatinde, bebekle pencereden atlayıp, kaçtı.

Ankara'da özel bir üniversitede akademisyenlik yapan 30 yaşındaki Nergis S., 2 yıl önce evlendiği 36 yaşındaki L.S.'den şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanmak için dava açtı.

Nergis S.'nin, L.S.'den korunması için tedbir kararı verildi. Baba L.S.'ye de 15 günde bir 4 aylık bebeği Asya S.'yi refakatçiler eşliğinde görme hakı tanındı.

İLK GÖRÜŞ HAKKINA GELDİ

L.S., dün öğlen saatlerinde hakkını ilk kez kullanmak için ailesiyle beraber Nergis S.'nin annesinin evine gitti.

L.S., Asya bebekle beraber olduğu sırada, anne Nergis S. de salona yerleştirilen güvenlik kamerası ile başka bir odadan onları izledi.

Ankara'da görüş saatinde bebeğini kaçıran baba kamerada ViDEO

PENCEREDEN KAÇTI

L.S., bir anda salonun penceresinden kucağında Aysa bebekle beraber atlayıp kaçtı. Panik yaşayan Nergis S. ve ailesi, L.S.'nin peşinden gitti ancak yakalayamadı.

Aile, bunun üzerine polise giderek şikayetçi oldu. Bebeğin kaçırılma anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayı anlatan Nergis S., L.S.'nin bahçe demirlerinin dışında bekleyen bir kişiye bebeği vererek kaçtıklarını söyledi.

"ORGANİZE BİR SUÇ"

Nergis S., şunları söyledi: "Kendisine mesajlar geldiğini fark ettim. Ailede komple bir tedirginlik, sürekli dışarıyı yoklamalar. Kamerayı kapatmaya çalıştı ablası önüne geçerek. Anneme de mesaj attım, 'Bir saniye bile yanlarından ayrılmayın, bir şey yapacaklar' diye. Gerçekten de evin salonundan, camdan çocuğu kaçırıyor. Sitenin çitlerinin ardında kır saçlı, orta boylu bir adama çocuğu teslim ediyor. Kendisi de arabasıyla kaçıyor. Bebeğim 4 aylık, sadece anne sütüyle besleniyor. Geçici velayeti de bana ait. Bu şu anda organize bir suç. Emziren bir anneyim ben. 4 aylık minicik bir kız bebek, ellerimizden kaçırıldı, sırf yasal süreci uyguladığımız için. Mahkeme bize bebeği babasına göstermemizi söylediği için biz de bunu uyguladığımız için bunları yaşadık. Tabii ki babasını görme hakkı vardı bebeğin. Bunu normal karşıladık, sadece önlemlerimizi alıp, elimizden geldiğince bebeği gösterdik ve başımıza bunlar geldi."