Ankara'da göz kaşıntısı şikayeti ile gittği hastanede kanser olduğunu öğrendi

Ankara'da göz kaşıntısı şikayeti ile gittği hastanede kanser olduğunu öğrendi

Göz kaşıntısı, gözde yanma gibi şikayetlerle hastaneye giden Fadimana Başkan, kanser olduğunu öğrendi. Gerçekleştirilen ameliyatla sağlığına kavuşan kadın, bu tür şikayetleri olanlara tavsiye verdi.

Ankara'da göz kaşıntısı, gözde aşırı sulanma, bazen çift görme gibi problemler yaşayan 43 yaşındaki Fadimana Başkan, herhangi bir ağrı sızı hissetmediği için doktora gitmeyi ihmal etti.

Zaman geçtikçe gözlerindeki kaşıntı, yaşarma ve çift görme, televizyona bakınca net görememe gibi şikayetleri artan ve bunun üzerine doktora başvuran 43 yaşındaki Başkan, kanser olduğunu öğrenince hayatının şokunu yaşadı.

"Bu tür şikayetlerde geç kalmayın"

Kör olmasına ve kanser hücrelerinin vücudun diğer bölgelerine metastaz yapmasına ramak kala doktora giden 3 çocuk annesi kadın, vücudunun herhangi bir yerinde ağrı sızı olmadığı için doktora gitme gereği duymadığını ifade etti.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başarılı bir operasyonla sağlığına kavuşan Başkan, vatandaşlara bu tür şikayetleri olduğunda geç kalmadan bir sağlık kuruluşuna başvurmaları tavsiyesinde bulundu.

3 çocuk annesi Fadimana Başkan, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Doktor bana baktı, kanser olduğumu söyledi"



"Gözlerimde akıntı, kızarma ve çift görme başlamıştı. Ereğli'de özel bir doktora gittim. Özel doktor bana baktı, kanser olduğumu söyledi. Sonra da bu hastaneye başvurdum. Burnumun içinde de varmış.

KBB burnuma da baktı. Şimdi beni ameliyat edecekler. Önce burnumdan, sonra da gözlerimden. Dişlerimi alacaklar, damağımın içini alacaklar. Allah izin verirse yarın ameliyat olacağım."

"Ameliyat esnasında gözün durumunu değerlendireceğiz"



Ameliyatı gerçekleştiren Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Aydın Yılmaz, kanser hastalığının çok sinsi olduğunu ve çok yavaş ilerlediğini söyledi.

Ameliyat öncesinde açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Aydın Acar, ''43 yaşında Konya Ereğli'den gelen hastamız Fadimana Hanım, sol çene kemiğinde kanser tanısı alarak bize başvurdu.

Bu süreçte hastadan öncelikle biyopsi aldık, tanıyı netleştirmeye çalıştık. Sonrasında tanının kanser gelmesi üzerine görüntüleme yöntemlerini değerlendirerek ameliyatı planladık.

Bugün de ameliyata başladık. Ameliyatta çene kemiğinin tamamını çıkartacağız. Ameliyat esnasında gözün durumunu değerlendireceğiz, gözün çıkarılıp çıkarılmayacağına ameliyatta karar vereceğiz." diye konuştu.

Ankara'da göz kaşıntısı şikayeti ile gittiği hastanede kanser olduğunu öğrendi VİDEO



Hasta taburcu edildi

İHA'nın haberine göre; hasta Fadimana Başkan, ameliyat sonrası sağlığına kavuşarak hastaneden taburcu oldu.



