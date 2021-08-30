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    Ankara'da hayvanat bahçesinden maymun kaçtı

    Gölbaşı ilçesinde mahalle arasında bulunan ve aslan kükremesi nedeniyle bölgedekilerin tepkisine neden olan hayvanat bahçesinden 'Vervet maymunu' kaçtı.
    • DHA
    • 30.08.2021 - 03:06
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    Ankara'da hayvanat bahçesinden maymun kaçtı

    Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki İncek Mahallesi'nde yaklaşık 1,5 ay önce açılan hayvanat bahçesinde bulunan 2'si yetişkin 12 aslan ve 2 kaplanın kükremesi halkın tepkisine neden olan hayvanat bahçesinden  'Vervet maymunu' kaçtı.

    ÇALIŞANLAR, MAYMUNU SAATLERCE BEKLEDİ

    Kafesinden çıktıktan sonra telleri aşan maymun, hayvanat bahçesinin yakınlarında bulunan bir kafenin çatısına çıktı. Hayvanat bahçesi çalışanları, çatıya ve ağaca tırmanan maymunun aşağı inmesi için saatlerce burada bekledi. Kafede oturanlar da meraklı gözlerle maymunu izledi.

    Ankara da hayvanat bahçesinden maymun kaçtı #1

    "BİR ANDA MASAYA MAYMUN DÜŞTÜ"

    Ailesiyle otururken masalarına maymun düştüğünü belirten Buğra Güler, "Otururken bir anda masaya maymun düştü. Biz ne oluyor derken masayı dağıtıp geri gitti. Maymunu görünce bir şey de yapamadık. Ondan sonra ağaca tekrar çıktı. Şimdi o ağaçta, biz altında oturuyoruz" dedi.

    Ankara da hayvanat bahçesinden maymun kaçtı #2

    "HAYVANAT BAHÇESİNDEN KAÇMIŞ"

    Maymun düştüğü sırada kafede oturan Nehir Uzun da, "Ağaçta maymun gördüm. Başkalarının masasına maymun düşmüş. Hayvanat bahçesinden kaçmış" diye konuştu.

    Firari maymun ve hayvanat bahçesi görevlilerinin karşılıklı saalerdir bekleyişlerinin devam ettiği itfaiye ekiplerinden de yardım istenmediği öğrenildi.

    Ankara da hayvanat bahçesinden maymun kaçtı #3

    Ankara da hayvanat bahçesinden maymun kaçtı #4

    Ankara da hayvanat bahçesinden maymun kaçtı #5

    Ankara da hayvanat bahçesinden maymun kaçtı #6

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