Ankara'da kapatılan hayvanat bahçesi, mehter takımıyla açıldı

Gölbaşı'nda özel bir hayvanat bahçesi komşuları rahatsız ediyor gerekçesiyle kapatıldı. Mahkeme kararıyla tekrar açılan hayvanat bahçesinde mehter takımıyla kutlama yapıldı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Ahmet Zeki Öner, kiraladığı 4 bin metrekarelik araziye hayvanat bahçesi yaptırdı.

Aynı bölgede evi bulunan Niyazi Gürel ile arsa sahibi Yılmaz Kıbrıs, hayvanat bahçesinin kokusundan ve sesinden rahatsız oldukları gerekçesiyle Ankara Valiliği'nin verdiği 'B grubu hayvanat bahçesi ruhsatının iptali için dava açtı.

Hayvanat bahçesinde incelemeye yapan Ankara 18'inci İdari Mahkemesi bilirkişi rapor hazırladı.

Hayvanat bahçesi rahatsız ettiği gerekçesiyle kapatılmak istendi

Hazırlanan raporda, bahçesindeki aslan ve kaplanların genetik yapılarındaki bölge hakimiyetini göstermek açısından devamlı kükremek zorunda olduklarına dikkat çekilerek, hayvanların çevreye verdikleri gürültünün bölgede yaşayan insanların psikolojisini bozacak kadar etkili olduğu bilgisi paylaşıldı.

Ankara'da mühürlenen hayvanat bahçesine mehterli açılış

İşletme kapatıldı

Mahkeme, rapor doğrultusunda 13 Ağustos 2021 tarihli ruhsat ve iznin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

İşletme sahibine hayvanat bahçesinde bulunan aralarında 3 aslan, 2 kaplan, 8 aslan yavrusu da bulunan hayvanları tahliye etmesi için 3 ay süre verildi.

İşletme sahibi itiraz etti

İşletme sahibi Yaşar Kaplan, kapatma işleminin yetkisiz idare (Gölbaşı Kaymakamlığı) tarafından yapıldığı, kapatma yetkisinin Ankara Valiliği'nde olduğu gerekçesiyle kapatma kararının yürütmenin durdurulması istemiyle idare mahkemesine başvurdu.

Ankara 12'nci İdare Mahkemesi, hayvanat bahçesindeki hayvanların alıştıkları ortamdan taşınmaları halinde telafisi güç ve imkansız zararlar doğabileceği gerekçesiyle, söz konusu davanın durumuna göre yeniden bir karar alınıncaya kadar kapatma kararının yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

"Tek rahatsız olan komşumuz"

Mahkemenin kararı ardından 2 gün önce mühürlenen hayvanat bahçesi bugün mehter takımı konseri eşliğinde tekrar ziyarete açıldı. İşletme sahibi Yaşar Kaplan, "22 tane aslanımız var. Yan komşumuz Niyazi Güler, rahatsız oluyoruz diye bizi mahkemeye şikayet etti. Mahkeme kararı sürecinde bize bir kapama geldi. Perşembe günü kapattılar, dün de biz yürütmeyi durdurma talebinde bulunduk. Bugün de mehter takımı ile açılış yaptık. Tek rahatsız olan komşumuz bu." dedi.

"Sahipsiz köpeklere burayı barınak yapıyoruz"

DHA'nın haberine göre, mahkeme sürecinin devam ettiğini söyleyen Yaşar Kaplan, daha önce hayvanat bahçesini başka bir yere taşıyacağını, mevcut yeri de düğün salonu yapacağını söylediğini hatırlatarak, "Biz şimdi yeni bir yer yapıyoruz, sürpriz o. Biz burayı artık barınak yapıyoruz. Sahipsiz köpeklere burayı barınak yapıyoruz. 2 tane veteriner hekim tuttuk. Tedavi odaları yaptırdık. Bütün gelirlerimi burada sokak hayvanlarına harcayacağım. Biz burada çocuklara doğayı, hayvanları sevdiriyoruz. Bütün illerden buraya ziyarete gelenler var. Pazar günleri yaklaşık 2 bin ziyaretçi alıyoruz" dedi.