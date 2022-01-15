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    Ankara'da kar yağışı etkili oldu

    Başkent, karlı havanın ardından beyaz örtüyle kaplandı.
    • AA & Ensonhaber
    • 15.01.2022 - 15:33
    • Güncelleme : 15.01.2022 - 16:01
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    Ankara'da kar yağışı etkili oldu

    Ankara'da kar yağışı, öğlen saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı.

    Mamak'ta etkili olan kar yağışı kameraya yansıdı.

    BAŞKENTTE KAR YAĞIŞI

    Yollar ve ağaçlar beyaza bürünürken, yağışlı hava Sincan'da da etkili oldu.

    Meteoroloji'nin tahminlerine göre, Ankara'da pazar günü hava çok bulutlu olacak.

    SALI DA KAR BEKLENİYOR

    Pazartesi parçalı bulutlu şeklinde öngörüde bulunulurken, salı günü kar yağışı beklendiği kaydedildi.

    Ankara'da kar yağışı etkili oldu ViDEO

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    Ankara da kar yağışı etkili oldu #3

    Ankara da kar yağışı etkili oldu #4

    Ankara da kar yağışı etkili oldu #5

    Ankara da kar yağışı etkili oldu #6

    Ankara da kar yağışı etkili oldu #7

    Ankara da kar yağışı etkili oldu #8

    Ankara da kar yağışı etkili oldu #9

    Ankara da kar yağışı etkili oldu #10

    Ankara da kar yağışı etkili oldu #11

    Ankara da kar yağışı etkili oldu #12


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