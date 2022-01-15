Ankara'da kar yağışı etkili oldu

Ankara'da kar yağışı etkili oldu

Başkent, karlı havanın ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Ankara'da kar yağışı, öğlen saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı.

Mamak'ta etkili olan kar yağışı kameraya yansıdı.

BAŞKENTTE KAR YAĞIŞI

Yollar ve ağaçlar beyaza bürünürken, yağışlı hava Sincan'da da etkili oldu.

Meteoroloji'nin tahminlerine göre, Ankara'da pazar günü hava çok bulutlu olacak.

SALI DA KAR BEKLENİYOR

Pazartesi parçalı bulutlu şeklinde öngörüde bulunulurken, salı günü kar yağışı beklendiği kaydedildi.

Ankara'da kar yağışı etkili oldu ViDEO