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Ankara'da kar yağışı etkili oldu

Ankara'da kar yağışı etkili oldu Hafta boyunca yurt genelinde devam eden sağanak yağış, Ankara'da yerini kara bıraktı.. Çankaya ve Gölbaşı ilçelerinde akşam saatlerinde yollar beyaza büründü.