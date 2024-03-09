AA & Ensonhaber
Geçtiğimiz haftalarda yurt genelinde kışın ortasında bahar yaşandı..
Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, bu hafta itibarıyla düştü..
Mart ayında yurt genelinde yağışlı hava yeniden etkili olmaya başladı.
İzmir, Antalya, İstanbul'un ardından yurt genelinde sağanak yağmur yüzünü gösterirken Ankara'da kar yağdı.
Yollar beyaza büründü
Başkentte sabah saatlerinde etkili olan sağanak, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı..
Özellikle Çankaya ve Gölbaşı ilçelerinde yollar beyaza büründü.
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