Ankara'da soğuk hava etkisini gösteriyor.

Dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, sabah ise hızını gittikçe artırdı.

Sabah saatlerinde hızını artıran kar yağışı, kent genelinde etkili oluyor.

CADDELER BEYAZA BÜRÜNDÜ

Caddeler beyaza bürünürken, park halindeki araçlarda kar birikintileri oluştu.

Sabah saatlerinde işe ve okula gitmek için evinden çıkan vatandaşlar, yoğun kar yağışı altında yürümekte zorlandı.

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Ankara Valiliği, kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; İlimizde yarın (Cuma) ilk saatlerden itibaren başlayacak kar yağışının öğle saatlerine kadar etkili olması, yer yer 15 cm’ye kadar kar örtüsü bırakması ve ayrıca kuvvetli rüzgar ve fırtına (40 ilâ 60 km/h ) beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuz şartlardan evlatlarımızın etkilenmemeleri ve mağdur olmamaları için Valiliğimize bağlı, özel ve kamu her derecedeki eğitim-öğretim kurumlarıyla kurslarda eğitime, İl genelinde 1 gün ara verilmiştir.



10 yaş ve altı çocuğu bulunan kadın kamu görevlileri ile hamile ve engelli kamu görevlileri idari izinli sayılacaktır.