Mamak ilçesinin yüksek kesimleri, gece başlayan kar yağışı ile beyaza bürünürken Meteoroloji, İstanbul'u da kar yağışı için uyardı.

Türkiye hafta başından itibaren soğuk havanın etkisi altına girdi.

Hava sıcaklıklarının hafta başından itibaren düşmeye başlamasıyla kar da yurda giriş yaptı.

Bu kapsamda Ankara'nın yüksek ilçelerinde kar yağışı başladı.

Mamak ilçesinin yüksek kesimleri, gece başlayan kar yağışı ile beyaza büründü.

Gece saatlerinde başlayan kar yağışının yoğunluğunu artırmasıyla birlikte Mamak ilçesinin yüksek kesimleri beyaz örtüye büründü.

Ankara'da kar yüksek ilçeleri beyaza bürüdü VİDEO

KAR KALINLIĞI 5 CM'YE KADAR ÇIKTI

Bazı bölgelerde, kar kalınlığının 5 santimetreye ulaşmasıyla ulaşımda aksama yaşanırken, yüksek mevkilerde sis sebebiyle görüş mesafesi azaldı.

HAFTA SONU YOĞUN KAR YAĞIŞI OLACAK

Meteoroloji'nin tahminlerine göre, Ankara'da hafta sonu yoğun kar yağışı bekleniyor.

Bugün aralıklarla yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur etkili olacak.

Hafta sonu ise aralıklarla kar görülecek ve günün en yüksek sıcaklığı 2 dereceye kadar düşecek.

KAR İSTANBUL'A DA GELECEK

Meteoroloji, Ankara'nın yanı sıra İstanbul'u da uyardı. Dün gece itibarıyla Silivri başta olma üzere şehrin yüksek bölgelerinde kar görülmüştü. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklığının da düşmesiyle İstanbul da kar yağışının etkisi altına girecek.

YURT GENELİNDE 5 HÜNLÜK HAVA