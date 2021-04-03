Euro
9.5829
-0.08%
Dolar
8.1525
0.58%
Altın
454.04
0.68%
Borsa
1.43
0.25%
Bitcoin
481.845
-1.09%
EXEN Coin
21.01
1.74%
11ºC
İstanbul
Sağanak yağış 11 C

    Ankara'da kurt ile ayının kovalamacası

    Ankara'da kış uykusundan uyanan bir ayı ve kurdun kovalamacası Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nün kameralarına yansıdı.
    • İHA
    • 03.04.2021 - 05:22
    • Güncelleme : 03.04.2021 - 06:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ankara'da kurt ile ayının kovalamacası

    Ankara’da bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte doğa yeniden canlanırken, kış uykusundan uyanan bir ayının, kendi alanına giren kurdu kovaladığı anlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nün kameralarınca kayıt altına alındı.

    AYI, ALANINA GİREN KURDU KOVALADI

    Görüntülerde dağlık alanda dolaşan bir ayı kar birikintisinin bulunduğu alanda yiyecek ararken yanına bir kurt yaklaşıyor, onu alanından uzak tutmak isteyen ayı ise kurdu kovalıyor.

    Kovalamaca devam ederken kurt ve ayının kameranın açısından çıktığı görülüyor.

    Ankara'da kurt ile ayının kovalamacası-Video

    Ankara da kurt ile ayının kovalamacası #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir