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    Ankara'da kurtlanan işkembe işlemden geçirilip piyasaya sürülüyor iddiası

    Ankara'nın Çubuk ilçesinde uygunsuz işkembeleri piyasaya sürdüğü iddia edilen işletme denetlendi.
    • 19.11.2022 - 18:45
    • Güncelleme : 19.11.2022 - 18:48
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    Ankara'da kurtlanan işkembe işlemden geçirilip piyasaya sürülüyor iddiası

    Ankara Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çubuk Belediyesi ekipleri, sosyal medyada yer alan uygunsuz işkembe görüntülerinin ardından söz konusu mezbahaneyi denetledi.

    Denetimde, veteriner hekimler ve gıda mühendisleri de yer aldı.

    İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cengiz Albayrak, sosyal medyadaki görüntüleri ihbar olarak kabul ettiklerini ve hızlı bir şekilde işletmeyi denetlediklerini söyledi.

    "Görüntülerin 2 Ağustos'ta tutunakla imha edilen ürünlere ait olduğunu belirledik"

    İncelemelerde, görüntülerde yer alan işkembelerin tespit edilmediğini dile getiren Albayrak, "Görüntülerin 2 Ağustos'ta tutanakla imha edilen ürünlere ait olduğunu belirledik. İşletmede, görüntülerdeki gibi herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. İncelememizde tespit ettiğimiz bazı eksiklerin de giderilmesi için işletmeye yönelik tutanak tuttuk." dedi.

    "Şirketimiz adına özür dileriz"

    AA'nın haberine göre, işletme müdürü İdris Demirhan ise görüntülerde yer alan 580 kilogram işkembenin 2 Ağustos'ta veterinerler gözetiminde imha edildiğini belirtti.

    Demirhan, "2 Ağustos'ta yaşanan ve işletmemize girişinden birkaç saat sonra imha edilen ürünlerin görüntüsünün bugün yaşanmış gibi servis edilmesi ve çıkan haberler firmamızda derin bir üzüntüye sebep vermiştir. Ürünlerin imha edilmesinden önce kayda alınan video ile vatandaşlarımızda oluşturulan kaygı nedeniyle şirketimiz adına özür dileriz." ifadesini kullandı.

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