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    Ankara'da mağazanın açılışına özel yapılan indirim izdihama neden oldu

    Bir elektronik ve ev eşyası mağazasının açılışına özel indirim yapıldı. İndirimi duyan vatandaşlar, mağazaya akın etti ve izdiham oluşmasına neden oldu.
    • 10.09.2022 - 14:51
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    Ankara'da mağazanın açılışına özel yapılan indirim izdihama neden oldu

    Alışveriş, neredeyse tüm insanların 'hayır' diyemeyeceği bir aktivite.

    Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir mağaza açılışı gerçekleştirildi. Mağazada, açılışa özel birçok üründe yüzde 50’yi bulan indirim uygulandı.

    İndirimlerden faydalanmak isteyen vatandaşlar ise mağazanın önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

    İzdiham oluştu

    Kepenklerin açılmasıyla birlikte içeriye girmeye çalışan onlarca kişi izdiham oluşmasına neden oldu. İndirimli ürünlerden almak isteyenler, birbirleriyle yarışırken bazı kişiler, ezilme tehlikesi geçirdi.

    Ankara da mağazanın açılışına özel yapılan indirim izdihama neden oldu #1

    "Çok ünlü bir telefon markasının pahalı bir modelini piyasanın çok altında sattık"

    İndirimlerle ilgi bilgi veren firma yetkilisi Burcu Genç, "Firma olarak müşterilerimizi mutlu etmeyi ve onlara değişik imkanlar sunmayı seviyoruz. Bugün de belirli ürünlerde birçok kampanya düzenledik. Bundan da bütün müşterilerimiz yararlandı. Çok yoğun bir ilgi var.

    Dışarıdaki fiyatlarla buradakiler arasında çok büyük indirim var. İnanılmaz bir ilgi oluyor. Çok ünlü bir telefon markasının pahalı bir modelini piyasanın çok altında sattık. İndirimlerimiz cumartesi ve pazar devam edecek." dedi.

    Ankara da mağazanın açılışına özel yapılan indirim izdihama neden oldu #2

    "Su ısıtma makinesi almayı düşünüyorum"

    DHA'nın haberine göre; müşterilerden Ufuk Bülbül ise, "Gayet güzel bir indirim olduğunu görüyorum. Önceki fiyatları da biliyorum çünkü. Güzel indirimler yapılmış. Şu anki talepte ondan kaynaklı. Fiyatlar dışarıya göre uygun.

    Su ısıtma makinesi almayı düşünüyorum. Yukarıda da indirimli fiyatlar varsa oturma grubu bakacağım. Ürünler de güzel. Daha öncenden de alışveriş yapmıştım. Ödemeler de kolay yapılabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

    Ankara da mağazanın açılışına özel yapılan indirim izdihama neden oldu #3


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