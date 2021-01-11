Kalecik'te yaşanan depremin ses kaydı işitilebilir hale dönüştürüldü.

Ankara'nın Kalecik ilçesinde meydana gelen depremin yeraltındaki sesi kaydedildi.

Dün saat 22.53'te, merkez üssü Kalecik ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde deprem yaşandı.

DEPREMİN SESİ KAYDEDİLDİ

Kocaeli Üniversitesi Araştırma Görevlisi Hamdullah Livaoğlu, Ankara depremine ait sinyalin 66 kilometre uzaklıkta Çankırı istasyonundaki kaydı üzerinde çalışma yaptı.

"DERİN VE TOK BİR UĞULTU"

Livaoğlu, depremin ses kaydını işitilebilir hale dönüştürdüklerini belirterek, "Deprem nispeten düşük büyüklükte olduğu için ses derin ve tok bir uğultu şeklinde işitilebiliyor. Alçak frekanslarda birkaç saniye içerisinde sönümleniyor." dedi.

Ankara'da meydana gelen 4.5'lik depremin sesi ViDEO