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    Ankara'da müşteriler, alışveriş miktarı 5 lira eksik diye market servisinden indirildi

    Ankara'da alışveriş yaptığı marketin servis aracına binen müşteriler, alışveriş tutarı belirlenen miktardan 5 lira eksik olduğu için araçtan indirildi.
    • 18.09.2022 - 18:15
    • Güncelleme : 18.09.2022 - 18:37
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    Ankara'da müşteriler, alışveriş miktarı 5 lira eksik diye market servisinden indirildi

    Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Batıkent Mahallesi’nde bulunan bir markette meydana gelen olayda, market servisinden indirilen müşteriler tartışmalara neden oldu.

    Alışveriş tutarı 100 liraya ulaşmadığı gerekçesiyle önce yarım saat servis içerisinde bekletilen müşteriler, daha sonra servisten indirildi.

    Yetkililere tepki gösteren müşterilerden biri, daha önce de 500 liralık alışveriş yaptığı ancak servise yine binmediğini söyledi.

    Servis aracından indirilen müşteri kamerada

    O anlar ise servis içerisinde olan bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı.

    İHA'nın haberine göre, sosyal medyada kısa sürede yayılan o görüntüler tepkilere neden oldu.

    Ankara'da müşteriler, alışveriş miktarı 5 lira eksik diye market servisinden indirildi ViDEO

    Ankara da müşteriler, alışveriş miktarı 5 lira eksik diye market servisinden indirildi #1

    Ankara da müşteriler, alışveriş miktarı 5 lira eksik diye market servisinden indirildi #2


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