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Ankara'da öğrencilerin kar eğlencesi
Bir ilkokuldaki öğrenciler, karın eğlencesini teneffüste çalan müzikle çıkardı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
- DHA
- 19.01.2022 - 04:43
- Güncelleme : 19.01.2022 - 04:53
Ankara'nın Altındağ ilçesi Özdemir Gürocak İlkokulu'nda eğitim gören öğrenciler, gündüz yağan karın tadını çıkardı.
ERİK DALI İLE COŞTULAR
Teneffüste okulun bahçesine çıkan öğrenciler, okulun megafonlarından çalan 'erik dalı' ve 'bilmem mi?' şarkılarıyla ders arasında eğlendi.
Bahçeye çıkmayan öğrenciler de sınıfların pencerelerinden eğlenceye eşlik etti.
Ankara'da öğrencilerin kar eğlencesi VİDEO
O ANLAR KAMERADA
Minik öğrencilerin o coşkulu anları ise telefon kamerasına yansıdı.