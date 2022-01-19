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    Ankara'da öğrencilerin kar eğlencesi

    Bir ilkokuldaki öğrenciler, karın eğlencesini teneffüste çalan müzikle çıkardı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
    • DHA
    • 19.01.2022 - 04:43
    • Güncelleme : 19.01.2022 - 04:53
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    Ankara'da öğrencilerin kar eğlencesi

    Ankara'nın Altındağ ilçesi Özdemir Gürocak İlkokulu'nda eğitim gören öğrenciler, gündüz yağan karın tadını çıkardı.

    ERİK DALI İLE COŞTULAR

    Teneffüste okulun bahçesine çıkan öğrenciler, okulun megafonlarından çalan 'erik dalı' ve 'bilmem mi?' şarkılarıyla ders arasında eğlendi.

    Bahçeye çıkmayan öğrenciler de sınıfların pencerelerinden eğlenceye eşlik etti.

    Ankara'da öğrencilerin kar eğlencesi VİDEO

    O ANLAR KAMERADA

    Minik öğrencilerin o coşkulu anları ise telefon kamerasına yansıdı.

    Ankara da öğrencilerin kar eğlencesi #1

    Ankara da öğrencilerin kar eğlencesi #2

    Ankara da öğrencilerin kar eğlencesi #3

    Ankara da öğrencilerin kar eğlencesi #4

    Ankara da öğrencilerin kar eğlencesi #5


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