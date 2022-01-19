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Ankara'da öğrencilerin kar eğlencesi

Ankara'da öğrencilerin kar eğlencesi

Bir ilkokuldaki öğrenciler, karın eğlencesini teneffüste çalan müzikle çıkardı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.