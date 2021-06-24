Karton ve plastik toplayarak geçimini sağlayan yabancı uyruklu kişiyi gören polisin, yaşlı kadına yardım ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bugün, bölgede karton ve plastiktoplayarak geçimini sağlayan yabancı uyruklu bir kadın, el arabasıyla caddede ilerledi.

Yaşlı kadının elindeki ağır yükü gören polis memuru, eşyaları kendisi aldı.

POLİS, YAŞLI KADINA YARDIM ETTİ

Yokuşu çıkması için yaşlı kadına yardım eden polis memuru, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İZLEYENLERİN İÇİNİ ISITTI

Ensonhaber'in Whatsapp ihbar hattına gelen görüntüler, izleyenlerin içini ısıttı.

EŞYALARI YOKUŞTAN ÇIKARDI

Görüntüde polis memurunun, yaşlı kadının önünden ilerleyerek yokuşu çıkmasına yardım ettiği anlar yer aldı.

Ankara'da polis, yaşlı kadının ağır eşyalarını taşıdı VİDEO

