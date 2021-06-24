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    Ankara'da polis, yaşlı kadının ağır eşyalarını taşıdı

    Karton ve plastik toplayarak geçimini sağlayan yabancı uyruklu kişiyi gören polisin, yaşlı kadına yardım ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 24.06.2021 - 16:49
    • Güncelleme : 24.06.2021 - 16:51
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    Ankara'da polis, yaşlı kadının ağır eşyalarını taşıdı

    Ankara'nın Altındağ ilçesinde bugün, bölgede karton ve plastiktoplayarak geçimini sağlayan yabancı uyruklu bir kadın, el arabasıyla caddede ilerledi.

    Yaşlı kadının elindeki ağır yükü gören polis memuru, eşyaları kendisi aldı.

    POLİS, YAŞLI KADINA YARDIM ETTİ

    Yokuşu çıkması için yaşlı kadına yardım eden polis memuru, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    Ankara da polis, yaşlı kadının ağır eşyalarını taşıdı #1

    İZLEYENLERİN İÇİNİ ISITTI

    Ensonhaber'in Whatsapp ihbar hattına gelen görüntüler, izleyenlerin içini ısıttı.

    EŞYALARI YOKUŞTAN ÇIKARDI

    Görüntüde polis memurunun, yaşlı kadının önünden ilerleyerek yokuşu çıkmasına yardım ettiği anlar yer aldı.

    Ankara'da polis, yaşlı kadının ağır eşyalarını taşıdı VİDEO

    Ankara da polis, yaşlı kadının ağır eşyalarını taşıdı #2

    Ankara da polis, yaşlı kadının ağır eşyalarını taşıdı #3

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