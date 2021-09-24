Ankara'da Rize günlerine yoğun ilgi

Hamsi, muhlama, Laz böreği gibi yöresel lezzetlerin sunulduğu, kemençe ve tulum eşliğinde halayların çekildiği "4. Rize Muhlama Günleri Festivali"nin ikinci günü de yoğun ilgi gördü.

Ankara'da 23 Eylül'de başlayan 4. Rize Muhlama Günleri Festivali devam ediyor.

Rizeliler Federasyonunca Altınpark Anfa Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen festivalde, Rizeli sanatçılardan Kaan Yıldırım, Yasemin Yıldız, Gökhan Birben, Lütfü Güner ve Murat Köse sahne aldı.

Ankaralılar, "Haydee Muhlama Yemeye" sloganıyla düzenlenen festivalde, Rize balından tereyağına, hamsiden lahana çorbasına, mısır unundan mısır ekmeğine, Laz böreğine birçok yöresel lezzeti tatma ve Karadeniz'e özel birçok yerel kıyafet ve görsel şovları görme imkanı buldu.

MEMLEKET HASRETİ GİDERDİLER

Başkentte yaşayan Rizeliler, festivalde kemençe, tulum ve horon eşliğinde memleket hasreti giderdi.

Etkinlik hakkında AA muhabirine bilgi veren Ankara Rizeliler Derneği Başkanı İdris Kansızoğlu, her yıl Ankara'da Rize günleri düzenlediklerini söyledi.

Kansızoğlu, "Ankaralı hemşerilerimizi muhlama yemeye davet ediyorum. Önümüzdeki yıl hamsi günleri ondan sonra kara lahana günlerini düzenleyeceğiz. Rize'nin kültürünü, Ankara'mıza anlatmaya çalışıyoruz." dedi.

KATILIMIN 1 MİLYON OLMASI BEKLENİYOR

Festival kapsamında Rize ürünlerini Ankaralılarla buluşturduklarını ifade eden Kansızoğlu, Çaykur'un da ziyaretçilere Rize çayı ikram ettiğini belirtti.

Farklı illerde de benzer etkinlikler düzenleyeceklerini dile getiren Kansızoğlu, şunları kaydetti:

"Pandemiden önce yaptığımız son festivalde katılımcı sayısı 1 milyon 200 bine ulaşmıştı. Bu yıl da pandemi dolayısıyla belki 200 bin kişi katılmaz diye düşünüyoruz. O yüzden 1 milyon katılım olacağını düşünüyoruz. Daha önce Kırıkkale ve Ankara'nın bazı ilçelerinde de hamsi festivalleri düzenledik. Bu yıl Mardin ve İzmir gibi 3-4 il, programımızda var. Bu pandemi durumuna göre inşallah onları bu yıl gerçekleştireceğiz."





YÖRESEL ÜRÜNLER BEĞENİYE SUNULDU

Organizasyon sorumlusu Abdülhamit Kalkan da ziyaretçilerin etkinlikte sağlıklı, keyifli vakit geçirmeleri için hazırlıklarını Kovid-19 tedbirleri kapsamında tamamladıklarını vurguladı.

Kalkan, "Mısır unundan buğday çekme makinesine kadar var. Vatandaşlar, buradan aldıkları peynir ve tereyağı ile evinde organik muhlama yapabilirler. Trabzon ekmeği, fındık, Anzer balı gibi bölgeye ait bütün yöresel ürünler stantlarda yerini aldı. Her gün halk oyunlarımız ziyaretçileri karşılayacak, sanatçılarımız da sahnede konserlerini verecek." dedi.

Festival, 26 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek.