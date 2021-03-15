Ekonominin kötü olduğunu söyleyen üniversite mezunu kıza cevap veren kadın, kendisine cahil denmesi üzerine sinirlerine hakim olamadı.

Ankara Mamak'ta yapılan bir sokak röportajı sırasında, genç kız ile 52 yaşındaki kadın arasında tartışma çıktı.

Vatandaşın Sesi isimli YouTube kanalında yayınlanan videoda, orta yaşlı kadının genç kız ile kavgası yer aldı.

Ekonomi üzerine sorulan soruya genç kızın olumsuz cevap verdiği sırada konuya dahil olan kadın, ekonominin kendi dönemine göre iyi olduğunu vurguladı.

Üniversite mezunu olduğunu söyleyen genç kızın, orta yaşlı kadına 'cahil' demesi ise kadını sinirlendirdi.

Ankara'da röportaj veren teyzenin genç kız ile ekonomi tartışması ViDEO

"İNŞALLAH DEVLETİN BAŞINA BAŞKASI GELİR, REZİL OLURLAR"

2000 yılında evlendiğinde zor şartlar altında bir yuva kurabildiğini aktaran kadın, genç kızın ekonomiyi eleştirmesine, "Kardeşim bunlar hep yalan. İnşallah bu devletin başına başkası gelir de rezil olurlar. 52 yaşındayım, ben bunlar gibi görmedim." sözleriyle karşılık verdi.

"ADAM UZAYLA MI UĞRAŞSIN ŞEHİTLERİMİZLE Mİ?"

Sinirlenen kadın, şu cümlelerle devam etti:

"Adam uzayla mı uğraşsın? Adam gavurla mı uğraşsın? Adam iç ile mi uğraşsın? Adam dış ile mi uğraşsın? Adam şehitlerimizle mi uğraşsın? Bu ne ya? İşsiz, işsiz, işsiz... Kardeşim ayakkabı bulamazdık. Şunların giydiklerine bak. İnkar gelmesinler."

"BANA CAHİL DİYOR"

"Esnaf kan ağlıyor." diyen kıza "Bir yumurtayı 25 liradan satıyorlar." cevabını veren kadına sinirlenen genç kızın, "Ben sizin gibi cahillerle uğraşamam." demesinin ardından kadın da "Gördünüz mü okumuş da bana cahil diyor. Allah'tan diliyorum böyle azgınları Allah ıslah etsin." dedi.