Ankara'da sağanak yağış etkili oldu

Meteoroloji'nin tahminlere göre beklenen yağış, Ankara'da öğle saatlerinde yüzünü gösterdi.

Türkiye sonbahar hava şartlarının etkisi altına girdi.

Hava sıcaklıkları belirgin şekilde düşerken sonbahar yağmurları da kendini iyiden iyiye hissettirmeye başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugünden itibaren Karadeniz, Batı Trakya ve İç Anadolu'nun bazı bölgelerinde yağış bekleniyor.

Ankara'da yağış

Yağış, başkent Ankara'da öğle saatlerinde etkili oldu.

Hava sıcaklıkları azalacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık hava tahmin raporuna göre 2 – 8 Ekim 2022 tarihleri arasında genellikle mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının kuzey, iç batı kesimlerde azalacağı ve mevsim normalleri civarına düşeceği, doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Ankara Valiliği, kuvvetli rüzgara karşı uyardı

Öte yandan Ankara Valiliği de kuvvetli rüzgar uyarısında bulunmuştu.

Valilikten yapılan açıklamada "Yapılan son değerlendirmelere göre 2 Ekim Pazar günü öğle saatlerinden itibaren Ankara çevrelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğinden; ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denilmişti.