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    Ankara'da sağanak yağış etkili oldu

    Meteoroloji'nin tahminlere göre beklenen yağış, Ankara'da öğle saatlerinde yüzünü gösterdi.
    • 02.10.2022 - 17:10
    • Güncelleme : 02.10.2022 - 17:12
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    Ankara'da sağanak yağış etkili oldu

    Türkiye sonbahar hava şartlarının etkisi altına girdi.

    Hava sıcaklıkları belirgin şekilde düşerken sonbahar yağmurları da kendini iyiden iyiye hissettirmeye başladı.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugünden itibaren Karadeniz, Batı Trakya ve İç Anadolu'nun bazı bölgelerinde yağış bekleniyor.

    Ankara'da yağış

    Yağış, başkent Ankara'da öğle saatlerinde etkili oldu.

    Ankara da sağanak yağış etkili oldu #1

    Hava sıcaklıkları azalacak

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık hava tahmin raporuna göre 2 – 8 Ekim 2022 tarihleri arasında genellikle mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının kuzey, iç batı kesimlerde azalacağı ve mevsim normalleri civarına düşeceği, doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

    Ankara da sağanak yağış etkili oldu #2

    Ankara Valiliği, kuvvetli rüzgara karşı uyardı

    Öte yandan Ankara Valiliği de kuvvetli rüzgar uyarısında bulunmuştu.

    Valilikten yapılan açıklamada "Yapılan son değerlendirmelere göre 2 Ekim Pazar günü öğle saatlerinden itibaren Ankara çevrelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğinden; ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denilmişti.

    Ankara da sağanak yağış etkili oldu #3

    Ankara da sağanak yağış etkili oldu #4


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