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    Ankara'da sis etkili oldu

    Gece saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, günün ilk ışıklarıyla birlikte şehrin büyük kısmında hakim oldu.
    • 17.12.2022 - 08:46
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    Ankara'da sis etkili oldu

    Ankara'da gece saatlerinde başlayan sis, günün ilk ışıklarıyla beraber etkisini artırdı.

    DHA'nın haberine göre şehrin yüksek kesimlerinde etkili olan sisin görüş mesafesini azaltması nedeniyle, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

    Görüş mesafesi 50 metre

    Görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.

    Oluşan sis nedeniyle, şehir merkezindeki yüksek katlı binaların üst kısımları tamamen sise büründü.

    Ankara da sis etkili oldu #1

    Ankara da sis etkili oldu #2

    Ankara da sis etkili oldu #3

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