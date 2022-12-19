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    Ankara'da su kesintisi olan ilçeler! 19 Aralık 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    ASKİ Genel Müdürlüğü bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Vatandaşlar önlem alabilmek için su kesintisi yaşayacak ilçeleri araştırıyor. İşte 19 Aralık 2022 ASKİ arıza sorgulama...
    • 19.12.2022 - 10:08
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    Ankara'da su kesintisi olan ilçeler! 19 Aralık 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    ASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

    Ankara’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleler ASKİ tarafından duyuruldu.

    Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise “Ankara’da sular ne zaman gelecek? Hangi bölgelerde su kesintisi yaşanıyor?” sorusunu sormaya başladı. İşte 19 Aralık 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…

    Ankara’da su kesintisi yaşayan bölgeler

    Yenimahalle İlçesi Yeni Batı Mahallesi 2361 Sokak civarı ve Kardelen Mahallesi bir kısmında 19 Aralık 2022 Pazartesi günü saat 10:00 ile 12:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.

    ASKİ SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA

    Ankara da su kesintisi olan ilçeler! 19 Aralık 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama #1


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