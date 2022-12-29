Ankara’da su kesintisi olan ilçeler! 29 Aralık ASKİ su kesintisi sorgulama

ASKİ Genel Müdürlüğü bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Vatandaşlar önlem alabilmek için su kesintisi yaşayacak ilçeleri araştırıyor. İşte 29 Aralık 2022 ASKİ arıza sorgulama...

ASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

Ankara’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleler ASKİ tarafından duyuruldu.

Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise “Ankara’da sular ne zaman gelecek? Hangi bölgelerde su kesintisi yaşanıyor?” sorusunu sormaya başladı. İşte 28 Aralık 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…

Ankara’da su kesintisi yaşayan bölgeler

Sincan İlçesi Osmanlı Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi Petrol Sokak, Sözcü Sokak, Su Sokak, 89 Sokak, Pırıl Sokak, Selin Sokak ve 395 Sokak civarında 29 Aralık 2022 Perşembe günü saat 08:30 ile 17:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.

Polatlı İlçesi Çamlıca Mahallesi tamamında 29 Aralık 2022 Perşembe günü saat 09:00 ile 12:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.

Kalecik İlçesi Halit Cevri Aslangil Mahallesi civarında 29 Aralık 2022 Perşembe günü saat 09:00 ile 11:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.

Sincan İlçesi Mustafa Kemal Mahallesi 331 Sokak ve Kağan Sokak civarında 29 Aralık 2022 Perşembe günü saat 09:30 ile 12:30 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.